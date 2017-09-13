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41 минуту назад

Невеста с шампанским и альтернативный гироскутер - что еще происходит на улицах Иванова

Новый выпуск телерубрики «Репост»


Грибы и рыбалка - модные тренды досуга по-ивановски. Я художник - я так вижу. К таким всемирно известным шедеврам, как статуя Роналду и Мохнатый Иисус, добавился ивановский памятник. Как связаны детский садик и коньяк, и что необычного увидели ивановские пользователи соцсетей на улицах города?

Об этом смотрите в новом выпуске нашей телерубрики «РЕПОСТ».



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