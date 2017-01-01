Участниц конкурса «Ивановская красавица - 2017» учили генерировать бизнес-идеи

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12 сентября в ивановском в коворкинг-пространстве «Точка кипения» в рамках федеральной программы «Ты - предприниматель» состоялось обучение участниц номинации «Мисс Бизнес» конкурса «Ивановская красавица - 2017». Международной организации труда ILO «Start and Improve Your Business» - Георгий Митин (НИУ ВШЭ, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, London Metropolitan University).

Курс «Начни и совершенствуй свой бизнес» предназначен для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Результатом прохождения данного курса является создание бизнес-планов для предприятия.

Участницы конкурса «Ивановская красавица - 2017» прошли блок программы «Генерируй бизнес-идею». В интерактивной форме на примере уже существующих проектов участницы конкурса изучили 5 способов и правил генерации бизнес-идеи и рассмотрели механизм расставления приоритетов выбранной идеи, смогли доработать имеющиеся у них проекты.

Девушкам также удалось познакомиться с механизмом составления анализа бизнес-идей и сделать выводы об эффективности и жизнеспособности выбранной ими бизнес-идеи, задействовав SWOT-анализ как один из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании.

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