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Новости

49 минут назад

Участниц конкурса «Ивановская красавица - 2017» учили генерировать бизнес-идеи

ФОТО


12 сентября в ивановском в коворкинг-пространстве «Точка кипения» в рамках федеральной программы «Ты - предприниматель» состоялось обучение участниц номинации «Мисс Бизнес» конкурса «Ивановская красавица - 2017». Международной организации труда ILO «Start and Improve Your Business» - Георгий Митин (НИУ ВШЭ, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, London Metropolitan University).

Курс «Начни и совершенствуй свой бизнес» предназначен для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Результатом прохождения данного курса является создание бизнес-планов для предприятия.

Участницы конкурса «Ивановская красавица - 2017» прошли блок программы «Генерируй бизнес-идею». В интерактивной форме на примере уже существующих проектов участницы конкурса изучили 5 способов и правил генерации бизнес-идеи и рассмотрели механизм расставления приоритетов выбранной идеи, смогли доработать имеющиеся у них проекты.

Девушкам также удалось познакомиться с механизмом составления анализа бизнес-идей и сделать выводы об эффективности и жизнеспособности выбранной ими бизнес-идеи, задействовав SWOT-анализ как один из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании.



ключевые слова: конкурс "Ивановская красавица" бизнес бизнес-идея тренинг курс
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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  • 27 минут назад
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							Видать совсем провальный проект)))
    
Если не знают как уж его раскрутить!!!!
    
Да и идеи мало кто будет просто так свои выкладывать)))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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