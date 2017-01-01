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В Иванове запустят шоколадный фонтан
16 сентября в ивановском ТРЦ «Серебряный город» состоится Фестиваль шоколада. На «сладкий» праздник, который пройдет с 12:00 до 17:00, приглашаются все желающие.
Гостей Фестиваля ожидает выставка-продажа кондитерских изделий, коктейль-бар с вкуснейшими напитками, «сладкая» фотозона, приятные сувениры от «Серебряного города» за покупки. И гвоздь программы – бесплатный шоколадный фонтан!
Также для взрослых и детей пройдут мастер классы:
13:00 – Делаем конфеты сами
Мастер-класс от мобильной кондитерской «Маруся», на котором дети узнают о том, какой бывает шоколад и чем он отличается. «Попробуем сделать вкусные конфетки и, конечно же, забрать их с собой».
14:00 – Готовим сладкую пиццу
Интересный и полезный мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Pizza-Rizza». «Учимся готовить и наслаждаемся полученным результатом».
15:00 – Художественная роспись пряников
«Возможность сделать уникальный именной пряник и забрать его собой. Пряники и съедобные «раскраски».Фестиваль пройдет в Атриуме «Серебряного города».
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