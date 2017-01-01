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Ивановская семья, возвращаясь с отдыха в Турции, попала в жуткое ДТП
Пострадали дети: двое подростков и годовалый малыш – ФОТО
13 сентября семья с детьми ехала на минивэне «Фольксваген-Каравелла» домой в Иваново из московского аэропорта, куда прилетела с отдыха в Турции. Примерно в половине четвертого ночи на 107-м километре федеральной трассы М7 во Владимирской области их автомобиль попал в аварию.
Водитель микроавтобуса «Пежо Боксер», житель Татарстана, вылетел на полосу встречного движения и врезался в фуру «ДАФ» и «Фольксваген-Каравелла».
В результате ДТП пострадали ехавшие в минивэне дети. 13-летний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, политравма 15-летняя девочку госпитализировали с ушибами плеча, грудной клетки и головы. Годовалый малыш доставлен в больницу с сотрясением мозга.
Фото: Зебра ТВ
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