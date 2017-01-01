В Плесе двое мужчин украли с поля овощи

Похищенное они перевозили в мешках на велосипеде





Вечером 13 сентября внимание пешего патруля ППС у одного из домов в Плесе привлекли двое мужчин, которые перевозили на велосипеде несколько мешков. На вопрос сотрудников полиции о том, что везут граждане, они признались, что похитили капусту и свеклу с поля неподалеку от города.

Мужчины были доставлены для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего в местный отдел полиции. По факту кражи проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Было установлено, что фигуранты 37 и 50 лет ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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