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Новости

12 минут назад

В Плесе двое мужчин украли с поля овощи

Похищенное они перевозили в мешках на велосипеде


Вечером 13 сентября внимание пешего патруля ППС у одного из домов в Плесе привлекли двое мужчин, которые перевозили на велосипеде несколько мешков. На вопрос сотрудников полиции о том, что везут граждане, они признались, что похитили капусту и свеклу с поля неподалеку от города.

Мужчины были доставлены для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего в местный отдел полиции. По факту кражи проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Было установлено, что фигуранты 37 и 50 лет ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



ключевые слова: овощи поле кража полиция
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									Добрый злюка								
							
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  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Кабанова срочно освободить! А этих негодяев пожизненно и с конфискацией 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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