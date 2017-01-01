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Новости

25 минут назад

В регионе пройдет областное родительское видеособрание

Тема – помощь детям школьных психологов


19 сентября в 17.00 Департамент образования Ивановской области проведет областное родительское видеособрание «Школьные тревоги. Справимся вместе» при участии Уполномоченного по правам ребенка в регионе и специалистов-психологов.

На собрании участники постараются ответить на вопрос: какую помощь может оказать школа ребенку, испытывающему психологические трудности. Родителей познакомят с особенностями деятельности школьного психолога, сферой его компетенции. Специалисты Ивановского центра психолого-педагогической помощи семье и детям расскажут о пограничных эмоциональных состояниях у подростков, путях их преодоления и профилактики.

Для участия в собрании родительской общественности в каждом муниципальном образовании региона на базе школ будут организованы трансляционные площадки.

ключевые слова: школа родительское собрание психологи
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