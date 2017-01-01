В Иванове автобус сбил велосипедиста: трое пострадавших

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ДТП случилось 13 сентября около 8 часов утра на улице Минской областного центра. Водитель автобуса «ПАЗ» начал поворачивать налево и сбил двигавшегося в попутном направлении 69-летнего велосипедиста, после чего резко затормозил. В результате экстренного торможения две пассажирки автобуса упали на пол салона. 27-летнюю девушку с ушибом головы доставили в 7-ю горбольницу, 26-летнюю - с ушибом грудной клетки – в 1-й травмпункт. Велосипедиста госпитализировали с переломом костей таза. У него взята кровь на исследование.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автобуса был трезв.

Фото: УГИБДД

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