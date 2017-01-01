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На начальника транспортного цеха завода «Автокран» будет заведено уголовное дело
Инкриминируемая статья – подделка и сбыт официальных документов
Прокуратура уличила начальницу цеха транспорта и погрузо-разгрузочных работ ООО «Ивановский машиностроительный завод Автокран» в подделке и сбыте официальных документов. Женина выдавала водителям служебных автомобилей фальшивые путевые листы, дающие право выходить в рейс. В штате завода медработника нет, контракты на оказание медицинских услуг не заключены. Начальник транспортного цеха сама ставила на путевых листах все необходимые штампы и печати, расписывалась за медсестру и спокойно выдавала документы водителям. Ни предрейсовых, ни послерейсовых медосмотров те не проходили.
В настоящее время материалы прокурорской проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании по статье «Подделка и сбыт иного официального документа», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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Комментарии (2)
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- Грязевиксегодня, 12:02Во многих канторах так.
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- Максим Беляков33 минуты назадВо-во, я бы даже сказал в абсолютном большинстве.
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