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сегодня, 11:53

На начальника транспортного цеха завода «Автокран» будет заведено уголовное дело

Инкриминируемая статья – подделка и сбыт официальных документов


Прокуратура уличила начальницу цеха транспорта и погрузо-разгрузочных работ ООО «Ивановский машиностроительный завод Автокран» в подделке и сбыте официальных документов. Женина выдавала водителям служебных автомобилей фальшивые путевые листы, дающие право выходить в рейс. В штате завода медработника нет, контракты на оказание медицинских услуг не заключены. Начальник транспортного цеха сама ставила на путевых листах все необходимые штампы и печати, расписывалась за медсестру и спокойно выдавала документы водителям. Ни предрейсовых, ни послерейсовых медосмотров те не проходили.

В настоящее время материалы прокурорской проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании по статье «Подделка и сбыт иного официального документа», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



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