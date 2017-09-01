Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

5 минут назад

Две девушки получили тяжелейшие травмы при столкновении грузовика и легковушки в Ивановской области

ФОТО


Автоавария произошла 13 сентября около 19.40 на 108-м километре автодороги М7 Волга-1 в Лежневском районе. 25-летняя девушка, управляя автомобилем «Киа Спектра», столкнулась с двигавшимся в попутном направлении грузовиком «МАН» с полуприцепом.

В результате ДТП автомобилистка получила травмы головы, перелом основания черепа, открытый перелом нижней челюсти, ушиб грудной клетки, перелом шейного отдела позвоночника. У 21-летней пассажирки «Киа» - травмы головы, перелом позвоночника, тупая травма живота. Обеих госпитализировали в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель грузовика был трезв. У девушки, управлявшей легковым авто, взята кровь на исследование.

Фото: УГИБДД

ключевые слова: ДТП грузовик легковушка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 111
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации