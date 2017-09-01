Две девушки получили тяжелейшие травмы при столкновении грузовика и легковушки в Ивановской области

ФОТО





Автоавария произошла 13 сентября около 19.40 на 108-м километре автодороги М7 Волга-1 в Лежневском районе. 25-летняя девушка, управляя автомобилем «Киа Спектра», столкнулась с двигавшимся в попутном направлении грузовиком «МАН» с полуприцепом.

В результате ДТП автомобилистка получила травмы головы, перелом основания черепа, открытый перелом нижней челюсти, ушиб грудной клетки, перелом шейного отдела позвоночника. У 21-летней пассажирки «Киа» - травмы головы, перелом позвоночника, тупая травма живота. Обеих госпитализировали в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель грузовика был трезв. У девушки, управлявшей легковым авто, взята кровь на исследование.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

111

Фото: УГИБДД