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Новости

30 минут назад

Пропавшую в Ивановской области 26-летнюю Екатерину Ляпину могли убить

Такова версия следствия


Как мы сообщали ранее, в Ивановской области без вести пропала 26-летняя Екатерина Ляпина. Сегодня по факту исчезновения девушки следователи возбудили уголовное дело.

Известно, что в ночь с 10 на 11 сентября 2017 года Екатерина, проживающая в Тейкове, находилась в гостях у подруги в деревне Красново Тейковского района Ивановской области, где они вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки. Около часа ночи мужчина уехал, подруга ушла спать, а девушка осталась на кухне, ведя с кем-то интернет-переписку. Этой же ночью она покинула дом подруги, уехав в неизвестном направлении на автомобиле, принадлежавшем ее отцу.

12 сентября в правоохранительные органы с заявлением обратилась мать пропавшей.

«Анализ фактических обстоятельств исчезновения девушки позволяет предположить, что в отношении нее совершено преступление. Тейковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело об убийстве», - говорится в сообщении пресс-служба регионального СУ СКР.

В настоящее время произведены осмотры места последнего пребывания пропавшей и места ее постоянного проживания, допрошены свидетели, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения девушки и всех обстоятельств произошедшего.



ключевые слова: девушка исчезновение убийство уголовное дело
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