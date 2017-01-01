Похожие новости
-
вчера, 13:39В Ивановской области пропала девушка с татуировками на запястьях
-
(0)
- 6874
- 5
-
Новости
Пропавшую в Ивановской области 26-летнюю Екатерину Ляпину могли убить
Такова версия следствия
Как мы сообщали ранее, в Ивановской области без вести пропала 26-летняя Екатерина Ляпина. Сегодня по факту исчезновения девушки следователи возбудили уголовное дело.
Известно, что в ночь с 10 на 11 сентября 2017 года Екатерина, проживающая в Тейкове, находилась в гостях у подруги в деревне Красново Тейковского района Ивановской области, где они вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки. Около часа ночи мужчина уехал, подруга ушла спать, а девушка осталась на кухне, ведя с кем-то интернет-переписку. Этой же ночью она покинула дом подруги, уехав в неизвестном направлении на автомобиле, принадлежавшем ее отцу.
12 сентября в правоохранительные органы с заявлением обратилась мать пропавшей.
«Анализ фактических обстоятельств исчезновения девушки позволяет предположить, что в отношении нее совершено преступление. Тейковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело об убийстве», - говорится в сообщении пресс-служба регионального СУ СКР.
В настоящее время произведены осмотры места последнего пребывания пропавшей и места ее постоянного проживания, допрошены свидетели, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения девушки и всех обстоятельств произошедшего.
- оцените новость:
-
(0)
- 640
- 0