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Новости

40 минут назад

В Иванове прокуратура возбудила 5 дел в отношении должностных лиц управляющих компаний

Материалы уже переданы в суд


В Иванове сотрудники прокуратуры и Госжилинспекции провели проверку соблюдения жилищного законодательства в сфере технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Проверялись многоквартирные дома, находящиеся под управлением двух УК - ООО «Город» и ООО «Гарант-Сервис». В результате было установлено, что за содержанием дымоходов и вентиляционных каналов управляющие компании следят ненадлежащим образом.

В связи с этим в отношении должностных лиц УК, ответственных за организацию содержания общего имущества домов, возбуждено 5 дел об административном правонарушении. Материалы дел направлены в суд. В адрес руководства управляющих компаний прокуратурой района внесены представления с требованиями об устранении указанных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: газовое оборудование дымоход вентканал управляющая компания прокуратура
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