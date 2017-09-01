В Иванове прокуратура возбудила 5 дел в отношении должностных лиц управляющих компаний

Материалы уже переданы в суд





В Иванове сотрудники прокуратуры и Госжилинспекции провели проверку соблюдения жилищного законодательства в сфере технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Проверялись многоквартирные дома, находящиеся под управлением двух УК - ООО «Город» и ООО «Гарант-Сервис». В результате было установлено, что за содержанием дымоходов и вентиляционных каналов управляющие компании следят ненадлежащим образом.

В связи с этим в отношении должностных лиц УК, ответственных за организацию содержания общего имущества домов, возбуждено 5 дел об административном правонарушении. Материалы дел направлены в суд. В адрес руководства управляющих компаний прокуратурой района внесены представления с требованиями об устранении указанных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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