Областная библиотека для слепых пополнилась брайлевскими учебниками





Епархиальный отдел церковной благотворительности и социального служения Иваново-Вознесенской епархии передал областной специальной библиотеке для слепых учебную брайлевскую литературу. Это книги и учебники по литературе, истории, русскому языку и окружающему миру.

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