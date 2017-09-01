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сегодня, 10:28
Областная библиотека для слепых пополнилась брайлевскими учебниками
Епархиальный отдел церковной благотворительности и социального служения Иваново-Вознесенской епархии передал областной специальной библиотеке для слепых учебную брайлевскую литературу. Это книги и учебники по литературе, истории, русскому языку и окружающему миру.
ключевые слова: книги учебники библиотека Брайль
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