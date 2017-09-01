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сегодня, 10:21
План по аттестации судоводителей в Ивановской области перевыполнен
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В Центре ГИМС МЧС России по Ивановской области прошли аттестационные испытания будущих судоводителей на право управлением маломерным судном.
Аттестация проходила в два этапа. Первый - теоретический – состоялся 12 сентября в Иванове. Второй – практический – проводился 13 сентября на реке Волга в Плесе. По итогам испытаний 11 человек пополнили ряды судоводителей маломерных судов Ивановской области.
С начала 2017 года в области на право управления маломерным судном аттестовано 133 человека. «Примечательно, что контрольное задание по данному показателю уже выполнено на 121%», - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС
ключевые слова: маломерное судно судоводители аттестация
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