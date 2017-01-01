Инновационный потенциал Ивановской области продемонстрируют в Плесе





В рамках ХII Международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо» в Плесе на территории Левитановского культурного центра пройдет выставка «Инновационный потенциал Ивановской области». На ней будут презентованы проекты, созданные на прошедшем в августе этого года в Ивановской области Форсайт-кэмпе.

Участникам форума «Золотое кольцо» представят свыше 20 проектов, которые, по мнению экспертов, могут войти в «дорожную карту» рынка индустрии моды FashionNet.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, одним из проектов, который имеет потенциал для реализации уже в ближайшем будущем, является Фэшн-хаб, или бизнес-инкубатор для начинающих дизайнеров. Планируется, что на одной площадке в рамках этого проекта будут созданы лекционный зал, цех по производству индивидуальных образцов одежды и аксессуаров, площадка для проведения показов и фотосессий, место встречи дизайнеров с производителями и магазин готовой продукции. При этом проект может рассчитывать на государственную поддержку в виде возможной компенсации предпринимателям затрат на аренду мест в бизнес-инкубаторе и субсидирование образовательных программ.

Также участниками Форсайт-кэмпа был создан образовательный проект «Центр исследований мировых компетенций в образовании для индустрии моды». Проект предполагает создание центра, который будет собирать лучшие мировые практики, современные методики в образовании, а также готовить предложения по новым образовательным программам для России, заниматься повышением квалификации преподавателей и разработкой новых форм образования и программ обучения. Ожидается, что реализация проекта позволит повысить качество образования и вместе с этим рейтинг российских образовательных учреждений в мире.

Также на выставке «Инновационный потенциал Ивановской области» будут представлены разработки в сфере развития льняного производства, дизайна и проектирования, создания «умных» материалов.

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