Похожие новости
-
11.08.2017 11:50Ивановец победил в конкурсе песен про Крымский мост
-
(12)
- 2976
- 15
-
-
08.09.2017 12:36Олег Газманов исполнит песню ивановского водителя на фестивале «Новая волна»
-
(0)
- 2533
- 10
-
Похожие репортажи
-
11.08.2017 19:58ЛУЧШАЯ В СТРАНЕ ПЕСНЯ О КРЫМСКОМ МОСТЕ
- (1)
- 1974
- 9
-
Новости
сегодня, 22:05
Олег Газманов репетирует исполнение песни ивановского водителя
ВИДЕО
Прямо сейчас в Сочи проходит международный фестиваль «Новая волна». Именно на сегодняшнем концерте народный артист РФ Олег Газманов должен исполнить песню ивановского водителя Леонида Чернышева, победившего в грандиозном конкурсе песен и стихов про Крымский мост, в котором приняли участие более 2,5 тысяч авторов из 600 населенных пунктов России и других стран.В Сети уже появилось видео, на котором Олег Газманов репетирует исполнение песни ивановца Леонида Чернышева.
ключевые слова: Крымский мост Леонид Чернышев Олег Газманов "Новая волна"
- оцените новость:
-
(1)
- 279
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- kjuss20 минут назадМОЛОДЕЦ !!
Новость дня
сегодня, 15:25Верховный суд РФ признал частично недействующей территориальную схему вывоза ТКО в Ивановской области
-
(4)
- 1581
сегодня, 14:32В Иванове во время пожара погибли мать и сын
Причиной возгорания в квартире стала неосторожность при курении
-
(0)
- 2602
сегодня, 13:39В Ивановской области пропала девушка с татуировками на запястьях
11 сентября она уехала из дома на своей машине и домой не вернулась - ФОТО, ПРИМЕТЫ
-
(0)
- 5267
сегодня, 10:18Два депутата Ивановской городской думы сложили полномочия
-
(0)
- 4459