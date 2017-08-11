Олег Газманов репетирует исполнение песни ивановского водителя

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Прямо сейчас в Сочи проходит международный фестиваль «Новая волна». Именно на сегодняшнем концерте народный артист РФ Олег Газманов должен исполнить песню ивановского водителя Леонида Чернышева, победившего в грандиозном конкурсе песен и стихов про Крымский мост, в котором приняли участие более 2,5 тысяч авторов из 600 населенных пунктов России и других стран.

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В Сети уже появилось видео, на котором Олег Газманов репетирует исполнение песни ивановца Леонида Чернышева.