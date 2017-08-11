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Новости

сегодня, 22:05

Олег Газманов репетирует исполнение песни ивановского водителя

ВИДЕО


Прямо сейчас в Сочи проходит международный фестиваль «Новая волна». Именно на сегодняшнем концерте народный артист РФ Олег Газманов должен исполнить песню ивановского водителя Леонида Чернышева, победившего в грандиозном конкурсе песен и стихов про Крымский мост, в котором приняли участие более 2,5 тысяч авторов из 600 населенных пунктов России и других стран.

В Сети уже появилось видео, на котором Олег Газманов репетирует исполнение песни ивановца Леонида Чернышева. 

ключевые слова: Крымский мост Леонид Чернышев Олег Газманов "Новая волна"
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