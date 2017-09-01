Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие телепередачи

Новости

35 минут назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Анархия и горы мусора - зато бесплатно

ВИДЕО


Платить за вывоз мусора ивановцам, возможно, скоро и не придется. Прокуратура медленно, но верно идет к намеченной цели: признать территориальную схему обращения с отходами незаконной, тариф - неправильным. А пока суд да дело - принять ограничительные меры. То есть запретить региональному оператору его деятельность.

Анархия и горы мусора – такое ждет нас в ближайшее время? О том, что привело к подобной ситуации – в комментарии Валентины Перекрестовой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 167
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Иванове во время пожара погибли мать и сын
				
сегодня, 14:32

				

				В Иванове во время пожара погибли мать и сын 
								

					
	 Причиной возгорания в квартире стала неосторожность при курении
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2420						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области пропала девушка с татуировками на запястьях
				
сегодня, 13:39

				

				В Ивановской области пропала девушка с татуировками на запястьях 
									
								

					
	 11 сентября она уехала из дома на своей машине и домой не вернулась - ФОТО, ПРИМЕТЫ
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4837						
    •