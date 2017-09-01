ПОСЛУШАЙТЕ! Анархия и горы мусора - зато бесплатно

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Платить за вывоз мусора ивановцам, возможно, скоро и не придется. Прокуратура медленно, но верно идет к намеченной цели: признать территориальную схему обращения с отходами незаконной, тариф - неправильным. А пока суд да дело - принять ограничительные меры. То есть запретить региональному оператору его деятельность.

Анархия и горы мусора – такое ждет нас в ближайшее время? О том, что привело к подобной ситуации – в комментарии Валентины Перекрестовой.

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