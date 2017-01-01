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37 минут назад
Из Иванова в Сочи можно улететь за 3700 рублей
Подешевели билеты на южные авиарейсы
Ивановский аэропорт опубликовал объявление о дешевых билетах на завершающие южные рейсы этого сезона. «Иваново – Сочи - от 3700 руб. (рейс 19 сентября), Иваново – Симферополь - от 4500 руб. (рейсы 16, 23 и 30 сентября)».На фото - Airbus A320 авиакомпании Red Wings совершает посадку в аэропорту «Иваново».
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Комментарии (2)
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- VerdorgER25 минут назадВы в курсе, что лето кончилось?
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- qwe372 минуты назадВ ереваново его и не было , а в Сочи до сих пор +30
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