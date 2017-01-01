Из Иванова в Сочи можно улететь за 3700 рублей

Подешевели билеты на южные авиарейсы





Ивановский аэропорт опубликовал объявление о дешевых билетах на завершающие южные рейсы этого сезона. «Иваново – Сочи - от 3700 руб. (рейс 19 сентября), Иваново – Симферополь - от 4500 руб. (рейсы 16, 23 и 30 сентября)».

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

227

На фото - Airbus A320 авиакомпании Red Wings совершает посадку в аэропорту «Иваново».