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Замгубернатора М.Громов: «Мы планируем либо исполнять решение Верховного суда, либо обжаловать»
В региональном правительстве прокомментировали решение Верховного суда РФ о территориальной схеме обращения с ТКО в Ивановской области
Как мы сообщали ранее, сегодня Верховный суд встал на сторону ивановской областной прокуратуры и признал норму объема отходов, которые утверждены в договоре областного правительства и регоператора недействительной.
По мнению прокуроров, объем, указанный в территориальной схеме обращения с отходами, серьезно завышен. А его величина - одна из основных составляющих в формуле, формирующей тариф. Напомним, в области он превышает 88 рублей с одного проживающего. То есть, по мнению прокуроров, платить ивановцы должны меньше. И, возможно, даже не той компании, которую выбрали по результатам конкурса.
Между тем в Комплексе развития инфраструктуры правительства Ивановской области уже прокомментировали сегодняшнее решение Верховного суда РФ:
«Заместитель председателя правительства Ивановской области Максим Громов подчеркнул, что решение о реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами будет принято после детального изучения определения коллегии Верховного суда Российской Федерации и разбора аргументов, на которых основывались судьи. «Мы планируем либо исполнять решение Верховного суда, либо обжаловать его в кассационном порядке», - пояснил он.
Максим Громов отметил, что объемы образования твердых коммунальных отходов определены на основании необходимых замеров и законно обоснованы. Две инстанции предыдущих судов приняли соответствующие решения».
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Комментарии (1)
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- adimiv old2 минуты назадПоздно. Все уже подняли цены, ссылаясь на увеличение затрат при проведении работ/услуг.
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