Замгубернатора М.Громов: «Мы планируем либо исполнять решение Верховного суда, либо обжаловать»

В региональном правительстве прокомментировали решение Верховного суда РФ о территориальной схеме обращения с ТКО в Ивановской области





Как мы сообщали ранее, сегодня Верховный суд встал на сторону ивановской областной прокуратуры и признал норму объема отходов, которые утверждены в договоре областного правительства и регоператора недействительной.

По мнению прокуроров, объем, указанный в территориальной схеме обращения с отходами, серьезно завышен. А его величина - одна из основных составляющих в формуле, формирующей тариф. Напомним, в области он превышает 88 рублей с одного проживающего. То есть, по мнению прокуроров, платить ивановцы должны меньше. И, возможно, даже не той компании, которую выбрали по результатам конкурса.

Между тем в Комплексе развития инфраструктуры правительства Ивановской области уже прокомментировали сегодняшнее решение Верховного суда РФ:

«Заместитель председателя правительства Ивановской области Максим Громов подчеркнул, что решение о реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами будет принято после детального изучения определения коллегии Верховного суда Российской Федерации и разбора аргументов, на которых основывались судьи. «Мы планируем либо исполнять решение Верховного суда, либо обжаловать его в кассационном порядке», - пояснил он.

Максим Громов отметил, что объемы образования твердых коммунальных отходов определены на основании необходимых замеров и законно обоснованы. Две инстанции предыдущих судов приняли соответствующие решения».

поделиться ссылкой:

