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Новости

31 минуту назад

Ивановская команда завоевала серебряные медали на международном турнире по спортивному пэйнтболу

ФОТО


Ивановская команда «Русский Манчестер» вернулась с международного турнира по пэйнтболу RUSSIAN OPEN PAINTBALL EVENT 2017, проходившего в Москве 9-10 сентября.

В этом году наша команда принимала участие во втором дивизионе. Сопровождал наших спортсменов тренер с мировым именем, трехкратный чемпион мира по спортивному пэйнтболу Максим Преображенский.

В ходе отборочного тура каждому участнику давались 3 попытки на прохождение специально подготовленных трасс на пэйнтбольном поле. Первая трасса - стационарная стрельба по мишеням с перемещениями, вторая трасса - стрельба в движении по мишеням. Главной задачей было поразить максимальное количество мишеней, двигаясь по заранее предусмотренной траектории. Ивановцы успешно справились с квалификационным заданием и вышли в полуфинал, где им предстояли игры один на один с соперниками.

В финальной встрече наша команда сразилась с командой «Бузотеры» из Москвы. В результате упорной борьбы ивановские спортсмены уступили первое место. Домой команда из города невест привезла серебряные медали и кубок.

Теперь ивановские пэйнтболисты готовятся к предстоящему II Отборочному (групповому) Этапу Кубка любительских пэйнтбольных команд России, который состоится 23 сентября в Костроме. По результатам этого турнира выявятся сильнейшие команды в группе № 8 Центрального федерального округа, которые поедут на финал Кубка России и Кубка любительских пэйнтбольных команд.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: спорт пэйнтбол турнир
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