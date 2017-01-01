Жители Ивановской области все чаще попадаются в ловушки сайтов-двойников известных страховых компаний

Как не стать жертвой интернет-мошенников





Последнее время все больше жителей Ивановской области становятся жертвами мошенников при попытке купить полис ОСАГО через интернет. Последний такой случай произошел в Шуе. 41-летняя женщина заказала на сайте одной из страховых компаний страховой полис ОСАГО. Для его оплаты она перевела через платежную систему более 5 тысяч рублей.

После банковской операции страховой полис к автовладелице так и не пришел. Тогда женщина позвонила в страховую компанию, чтобы уточнить, поступили ли деньги на их счет, но там ей пояснили, что указанный сайт к ним не имеет никакого отношения. Потерпевшая обратилась за помощью в органы внутренних дел. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба УМВД по ивановской области распространила своего рода памятку, как не оказаться в подобной ситуации, не попасться на удочку интернет-мошенникам, представляющимся автостраховщиками:

«В связи с вступлением в силу с начала 2017 года поправок в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО.

Злоумышленники активно используют данное нововведение и создают практически точные копии сайтов известных страховых компаний. В настоящее время в сети Интернет все чаще стали появляться ресурсы, предлагающие услугу по оформлению полисов обязательного страхования автогражданской ответственности в режиме онлайн. При этом адрес сайта может отличаться от сайта настоящей страховой компании на один или несколько символов. Например, стоит насторожиться, если адрес сайта заканчивается на .com, .website, .online. Внимательно проверяйте адрес сайта в адресной строке Интернет браузера. В противном случае Вы рискуете стать жертвой мошенников и получить поддельный полис, потеряв при этом свои денежные средства. Такие полисы никогда не пройдут проверку и не защитят Вас при страховом случае.

На сайте Российского союза автостраховщиков указаны адреса сайтов всех страховых компаний, у которых есть лицензия на продажу электронного ОСАГО. Прежде чем оформлять полис на выбранном вами сайте, убедитесь, что он есть в этом списке и действительно принадлежит выбранной вами страховой компании, а не является подделкой».

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