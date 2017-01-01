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Новости

31 минуту назад

В Комсомольском районе эвакуировали почти 900 детей

Сотрудники МЧС провели практические учебные занятия в школах и детском саду – ФОТО


Сотрудники МЧС провели в школах № 1 и № 2 города Комсомольска, а также в детском саду села Подозёрский занятия по эвакуации учащихся и учителей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, всего было задействовано 882 ребёнка и 18 человек педагогического состава. После учебной эвакуации с педагогами и детьми были проведены инструктажи по пожарной безопасности с распространением памяток.

Фото: ГУ МЧС



ключевые слова: дети школа детский сад МЧС эвакуация
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 15 минут назад
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							А сотрудники мсч в курсе, что боковая лестница может не выдержать столько народу? я 11 человек насчитал, 120+ 30*9 = 400кг, ну это еще допустимо, но может выйти еще 10 дошколят и всё рухнет в тартарары.
    
Я как родитель привлёк бы этих эвакуаторщиков к ответу за необдуманные действия								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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