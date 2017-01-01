В Комсомольском районе эвакуировали почти 900 детей

Сотрудники МЧС провели практические учебные занятия в школах и детском саду – ФОТО





Сотрудники МЧС провели в школах № 1 и № 2 города Комсомольска, а также в детском саду села Подозёрский занятия по эвакуации учащихся и учителей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, всего было задействовано 882 ребёнка и 18 человек педагогического состава. После учебной эвакуации с педагогами и детьми были проведены инструктажи по пожарной безопасности с распространением памяток.

Фото: ГУ МЧС

поделиться ссылкой:

