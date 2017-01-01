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31 минуту назад
В Комсомольском районе эвакуировали почти 900 детей
Сотрудники МЧС провели практические учебные занятия в школах и детском саду – ФОТО
Сотрудники МЧС провели в школах № 1 и № 2 города Комсомольска, а также в детском саду села Подозёрский занятия по эвакуации учащихся и учителей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, всего было задействовано 882 ребёнка и 18 человек педагогического состава. После учебной эвакуации с педагогами и детьми были проведены инструктажи по пожарной безопасности с распространением памяток.
Фото: ГУ МЧС
ключевые слова: дети школа детский сад МЧС эвакуация
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Я как родитель привлёк бы этих эвакуаторщиков к ответу за необдуманные действия