Почему Сергей Буравлев перестал быть депутатом Ивановской гордумы





Как мы уже сообщали, два депутата Ивановской городской думы сложили полномочия. Официально отставку Артура Фокина и Сергея Буравлева приняли сегодня на внеочередном пленарном заседании. Подчеркивается, что заявления о прекращении своего депутатства они написали по собственному желанию.

Артур Фокин был депутатом по первому одномандатному округу. Одновременно возглавлял 7-ю городскую больницу. Теперь перешел трудится в правительство на должность директора департамента здравоохранения. Сегодня он был отмечен благодарностью за вклад в развитие местного самоуправления.

Другой, теперь уже бывший, депутат по 3-му одномандатному округу - Сергей Буравлев - тоже удостоился аналогичной благодарности. Он написал заявление о сложении с себя полномочий депутата еще в конце июля. Об обстоятельствах, которые сподвигли его на такой шаг, можно только догадываться. Вполне вероятно, тому причиной - уголовное дело, возбужденное в отношении Виталия Ильюшкина - бывшего заместителя председателя правительства области. Его, напомним, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. От следствия Ильюшкин скрывается. Находится в международном розыске. Предполагается, что экс-зампред получил взятку от предпринимателя и теперь уже экс-депутата Алексея Коробова за кресло народного избранника в областной думе. И свое место в региональном парламенте в итоге он получил. Алексей Коробов - бизнес-партнер Сергея Буравлева. Оба товарища скандально известны участием во многих точечных застройках в Иванове.

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На церемонию официального сложения полномочий депутата Буравлев не пришел. Почему и где он сейчас – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».