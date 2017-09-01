Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

48 минут назад

Почему Сергей Буравлев перестал быть депутатом Ивановской гордумы


Как мы уже сообщали, два депутата Ивановской городской думы сложили полномочия. Официально отставку Артура Фокина и Сергея Буравлева приняли сегодня на внеочередном пленарном заседании. Подчеркивается, что заявления о прекращении своего депутатства они написали по собственному желанию.

Артур Фокин был депутатом по первому одномандатному округу. Одновременно возглавлял 7-ю городскую больницу. Теперь перешел трудится в правительство на должность директора департамента здравоохранения. Сегодня он был отмечен благодарностью за вклад в развитие местного самоуправления.

Другой, теперь уже бывший, депутат по 3-му одномандатному округу - Сергей Буравлев - тоже удостоился аналогичной благодарности. Он написал заявление о сложении с себя полномочий депутата еще в конце июля. Об обстоятельствах, которые сподвигли его на такой шаг, можно только догадываться. Вполне вероятно, тому причиной - уголовное дело, возбужденное в отношении Виталия Ильюшкина - бывшего заместителя председателя правительства области. Его, напомним, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. От следствия Ильюшкин скрывается. Находится в международном розыске. Предполагается, что экс-зампред получил взятку от предпринимателя и теперь уже экс-депутата Алексея Коробова за кресло народного избранника в областной думе. И свое место в региональном парламенте в итоге он получил. Алексей Коробов - бизнес-партнер Сергея Буравлева. Оба товарища скандально известны участием во многих точечных застройках в Иванове.

На церемонию официального сложения полномочий депутата Буравлев не пришел. Почему и где он сейчас – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

ключевые слова: Ивгордума депутаты
  • оцените новость:
  • (0)
  • 520
  • 4







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									;uirwww								
							
    • 
							
  • 42 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ДА ПЛЕВАТЬ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скатертью дорога.
    
Думаю, что если бы такие заявления написали все депутатишки, которые для появления в гордуме приплатили Ильюшкину, то дума опустела бы, убеждён в этом, не менее, чем на половину и стала нелитимной.
    
Убеждён, что депутаты в обеих думах знают, кто, кому и сколько заплатил за место депутата, но молчат.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							нелегитимной								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 1 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?"
    
Это не призыв, это кино такое было								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове во время пожара погибли мать и сын
				
сегодня, 14:32

				

				В Иванове во время пожара погибли мать и сын 
								

					
	 Причиной возгорания в квартире стала неосторожность при курении
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1406						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области пропала девушка с татуировками на запястьях
				
сегодня, 13:39

				

				В Ивановской области пропала девушка с татуировками на запястьях 
									
								

					
	 11 сентября она уехала из дома на своей машине и домой не вернулась - ФОТО, ПРИМЕТЫ
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2934						
    •