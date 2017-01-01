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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: новый памятник-«шедевр», пропавшие без вести солдаты и кража еды из принципа
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Негде упасть, негде отжаться. Мэр Иванова рассказывает, когда же в Московском микрорайоне областного центра появится спортплощадка.
- Зачем покупать еду, если ее можно украсть? Полицейские о стиле жизни одного из тейковских воров.
- Я художник, я так вижу. Ивановский памятник пополнил ряды самых странных «шедевров» мирового искусства.
- Эхо войны. Как ивановские поисковики возвращают имена пропавших без вести солдат.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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