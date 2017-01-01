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Новости

сегодня, 16:15

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: новый памятник-«шедевр», пропавшие без вести солдаты и кража еды из принципа

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Негде упасть, негде отжаться. Мэр Иванова рассказывает, когда же в Московском микрорайоне областного центра появится спортплощадка.

- Зачем покупать еду, если ее можно украсть? Полицейские о стиле жизни одного из тейковских воров.

- Я художник, я так вижу. Ивановский памятник пополнил ряды самых странных «шедевров» мирового искусства.

- Эхо войны. Как ивановские поисковики возвращают имена пропавших без вести солдат.


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове во время пожара погибли мать и сын
				
сегодня, 14:32

				

				В Иванове во время пожара погибли мать и сын 
								

					
	 Причиной возгорания в квартире стала неосторожность при курении
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области пропала девушка с татуировками на запястьях
				
сегодня, 13:39

				

				В Ивановской области пропала девушка с татуировками на запястьях 
									
								

					
	 11 сентября она уехала из дома на своей машине и домой не вернулась - ФОТО, ПРИМЕТЫ
				

				

	    			
    
	    				
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