В Иванове отремонтируют 22 тысячи кв. метров асфальтобетонных дорог

Перечень улиц и стоимость работ





Ивановская администрация и департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области заключили соглашение на получение субсидии из регионального дорожного фонда в размере 25 млн рублей. «На данные средства планируется выполнить ремонт порядка 22 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. В настоящее время работы идут на улицах Новая, 1-я Полянская и Станко, а также в переулке Челышева. В ближайшие дни они начнутся на одном из участков улицы Фрунзе», - сообщил заместитель главы горадминистрации Виктор Казанцев.

Срок исполнения соответствующего муниципального контракта истекает в октябре. Однако подрядчик намерен закончить работы раньше.

Как пояснил начальник городского управления благоустройства Никита Воронов, на улице Станко в данный момент завершена укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, на улицах Новая, 1-я Полянская и в переулке Челышева произведена укладка верхнего слоя. Впереди – организация съездов на примыкающие улицы.

Восстановление асфальтового покрытия на крупных магистралях проходит в ночное время, чтобы не затруднять движение автотранспорта.

Ремонтные работы проводятся по следующим адресам:

- Ул. Новая - стоимость работ 7,68 млн. рублей, площадь 6 800 кв. метров, протяженность 900 метров;

- Ул. 1-я Полянская, пер. Челышева - стоимость работ 8,13 млн. рублей, площадь 7 200 кв. метров, протяженность 780 метров;

- Ул. Станко - стоимость работ 5,53 млн. рублей, площадь 4 900 кв. метров, протяженность 600 метров;

- Ул. Фрунзе (на участке от улицы 7-й Минеевской до 8-й Минеевской) - стоимость работ 3,64 млн. рублей, площадь 3 229 кв. метров, протяженность 200 метров.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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