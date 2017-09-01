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15 минут назад
Еще на 5 ивановских улицах отключат горячую воду
Список адресов
Вчера мы сообщали, что в связи с ремонтными работами ПАО «Т Плюс» с 11 до 15 сентября будет отключено горячее водоснабжение в многоквартирных домах на 12 улицах областного центра (перечень адресов можно посмотреть здесь).
Сегодня на сайте ивановской администрации появилось объявление об отключении горячей воды еще на 5 улицах:
- пр. Шереметевский, 57, 72а, 74, 82, 9,
- ул. Калинина, 4,10,
- ул. Комсомольская, 35, 41, 43, 54,
- ул. Дунаева, 15, 17,36, 38, 40, 42, 46, 48, 75,
- ул. 8 Марта, 17, 19, 21, 25, 29, 33,35.
Время отключения – с 04:00 13 сентября до 17:00 15 сентября. Причина – та же: ремонт теплосетей ПАО «Т Плюс».
ключевые слова: горячая вода теплосети
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