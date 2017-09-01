Еще на 5 ивановских улицах отключат горячую воду

Список адресов





Вчера мы сообщали, что в связи с ремонтными работами ПАО «Т Плюс» с 11 до 15 сентября будет отключено горячее водоснабжение в многоквартирных домах на 12 улицах областного центра (перечень адресов можно посмотреть здесь).

Сегодня на сайте ивановской администрации появилось объявление об отключении горячей воды еще на 5 улицах:

- пр. Шереметевский, 57, 72а, 74, 82, 9,

- ул. Калинина, 4,10,

- ул. Комсомольская, 35, 41, 43, 54,

- ул. Дунаева, 15, 17,36, 38, 40, 42, 46, 48, 75,

- ул. 8 Марта, 17, 19, 21, 25, 29, 33,35.

Время отключения – с 04:00 13 сентября до 17:00 15 сентября. Причина – та же: ремонт теплосетей ПАО «Т Плюс».

поделиться ссылкой:

