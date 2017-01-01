Верховный суд РФ признал частично недействующей территориальную схему вывоза ТКО в Ивановской области





Сегодня в Верховном Суде Российской Федерации состоялось рассмотрение апелляционного представления прокуратуры Ивановской области на решение Ивановского областного суда от 19.04.2017, которым отказано в удовлетворении иска заместителя прокурора Ивановской области о признании частично недействующим Раздела 3 Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 № 140.

По мнению прокуратуры Ивановской области, установленный Разделом 3 Территориальной схемы объем твердых коммунальных отходов являлся неверным и повлек впоследствии установление необоснованного раздела единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Верховный Суд Российской Федерации согласился с позицией прокуратуры Ивановской области и признал недействующей оспариваемые нормы Территориальной схемы", - сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

В настоящее время единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленный постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.06.2017 № 147-к/1, также оспаривается прокуратурой Ивановской области. Соответствующее административное дело находится в производстве Ивановского областного суда.

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