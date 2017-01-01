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Новости

27 минут назад

Верховный суд РФ признал частично недействующей территориальную схему вывоза ТКО в Ивановской области


Сегодня в Верховном Суде Российской Федерации состоялось рассмотрение апелляционного представления прокуратуры Ивановской области на решение Ивановского областного суда от 19.04.2017, которым отказано в удовлетворении иска заместителя прокурора Ивановской области о признании частично недействующим Раздела 3 Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 № 140.

По мнению прокуратуры Ивановской области, установленный Разделом 3 Территориальной схемы объем твердых коммунальных отходов являлся неверным и повлек впоследствии установление необоснованного раздела единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Верховный Суд Российской Федерации согласился с позицией прокуратуры Ивановской области и признал недействующей оспариваемые нормы Территориальной схемы", - сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

В настоящее время единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленный постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.06.2017 № 147-к/1, также оспаривается прокуратурой Ивановской области. Соответствующее административное дело находится в производстве Ивановского областного суда.



ключевые слова: ТКО территориальная схема Верховный суд
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 17 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Интересно, а что нам теперь про это решение суда прогремят Громов энд компани из областных департаментов и областного правительства?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
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							То же, что и всегда по получению вступившего в силу решения суда - что признано недействующим и по каким основаниям. :) Целиком ни приказ, ни схему никто не отменял. :) Оспариваются, как можно судить из сообщения, технические моменты расчёта тарифов. :) До наработки методик расчёта это вполне обычное дело. :) Теория теорией, да только поверяется она практикой. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex_UUU Alex_UUU								
							
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  • 13 минут назад
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										0
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							Т.е. верховный суд признал, что нас всех на...бали.
    
Что скажут ярченковы?
    
Исправим? И никакой ответственности?
    
Может лет на 15 посадись сволочей?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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