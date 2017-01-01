Новости
В Иванове установили дополнительные знаки, предупреждающие о пересечении с велодорожкой
Сегодня на всем протяжении велодорожки на улице Ермака областного центра были установлены дополнительные информационные знаки. Как сообщили в городском управлении благоустройства, это временная мера связанная, в первую очередь, с обеспечением безопасности для пешеходов.
Напомним, первая в Иванове дорога для велосипедистов открылась по улице Ермака в августе 2017 года на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева. Ее протяженность составила 660 метров, ширина 3 метра. Велодорожка оборудована всеми необходимыми дорожными знаками и является полноценной частью улично-дорожной и транспортной сети областного центра.
Однако не все ивановцы хорошо знакомы с правилами дорожного движения, и велодорожка стала активно использоваться горожанами для пеших прогулок, что не безопасно. Поэтому было принято решение о проведении дополнительного информирования пешеходов о наличии велосипедной трассы.
Для справки:
Согласно правилам дорожного движения, на участках дорог, где установлен дорожный знак «Велосипедная дорожка» (знак 4.4.1) движение разрешено только на велосипедах и мопедах. Пешеходы могут заходить на велосипедную дорожку только в том случае, если отсутствует тротуар или пешеходная дорожка.
За нарушение требований знака «Велосипедная дорожка» законом предусмотрены штрафы:
- от 500 до 1000 рублей - для пешеходов (в зависимости от того, создаст он помехи движению велосипедистов или нет);
- 2000 рублей - для водителей транспортных средств (мотоциклов, автомобилей, автобусов).
- оцените новость:
-
(0)
- 208
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 744
-
(0)
- 2251
-
(0)
- 3004