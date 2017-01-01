В Иванове установили дополнительные знаки, предупреждающие о пересечении с велодорожкой

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Сегодня на всем протяжении велодорожки на улице Ермака областного центра были установлены дополнительные информационные знаки. Как сообщили в городском управлении благоустройства, это временная мера связанная, в первую очередь, с обеспечением безопасности для пешеходов.

Напомним, первая в Иванове дорога для велосипедистов открылась по улице Ермака в августе 2017 года на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева. Ее протяженность составила 660 метров, ширина 3 метра. Велодорожка оборудована всеми необходимыми дорожными знаками и является полноценной частью улично-дорожной и транспортной сети областного центра.

Однако не все ивановцы хорошо знакомы с правилами дорожного движения, и велодорожка стала активно использоваться горожанами для пеших прогулок, что не безопасно. Поэтому было принято решение о проведении дополнительного информирования пешеходов о наличии велосипедной трассы.

Для справки:

Согласно правилам дорожного движения, на участках дорог, где установлен дорожный знак «Велосипедная дорожка» (знак 4.4.1) движение разрешено только на велосипедах и мопедах. Пешеходы могут заходить на велосипедную дорожку только в том случае, если отсутствует тротуар или пешеходная дорожка.

За нарушение требований знака «Велосипедная дорожка» законом предусмотрены штрафы:

- от 500 до 1000 рублей - для пешеходов (в зависимости от того, создаст он помехи движению велосипедистов или нет);

- 2000 рублей - для водителей транспортных средств (мотоциклов, автомобилей, автобусов).

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