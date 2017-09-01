Денис Бояринцев: Если болельщики меня пошлют, ничего страшного

Полная версия первого ВИДЕОинтервью с главным тренером «Текстильщика»





Денис Бояринцев дал сегодня первое видеоинтервью в качестве главного тренера ивановского футбольного клуба «Текстильщик». В нем он подробно рассказал, как принимал решение стать руководителем «красно-черных», с кем при этом советовался, поделился, почему еще не поговорил с предыдущим главным тренером «Текстильщика» Вадимом Евсеевым. Также Денис Бояринцев рассказал, как собирается выстраивать игру ивановской команды и как будет реагировать, если болельщики будут кричать с трибун в его адрес что-нибудь плохое.

Предлагаем вам посмотреть полную версию интервью с Денисом Бояринцевым.

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