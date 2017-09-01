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Новости

сегодня, 14:32

В Иванове во время пожара погибли мать и сын

Причиной возгорания в квартире стала неосторожность при курении


Как мы сообщали ранее, вчера вечером поступил сигнал о пожаре в многоквартирном двухэтажном кирпичном доме по адресу: г. Иваново, проезд Торфмаша, дом 6. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, наблюдалось сильное задымление из окон квартиры на втором этаже здания. Пожар охватил 5 квадратных метров помещения. Из жилого дома эвакуировали 9 человек.

Первоначально пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области проинформировала, что в результате пожара один человек погиб, еще один – пострадал. По уточненным сведениям, погибли двое – мать и сын. Известно, что мужчину успели вывести из горящей квартиры, скончался он позже.

Предположительная причина возгорания – неосторожность при курении.



ключевые слова: пожар гибель
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	       		В Иванове во время пожара погибли мать и сын
				
сегодня, 14:32

				

				В Иванове во время пожара погибли мать и сын 
								

					
	 Причиной возгорания в квартире стала неосторожность при курении
				

				

	    			
    
	    				
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