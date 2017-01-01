Индусы инвестируют в Ильинский район 50 млн долларов

В муниципалитете будут выращивать цикорий, производить минеральные удобрения, делать шумоизоляцию для компании Hyundai и т.д.





В июле 2017 года фонд развития Ильинского района подписал соглашение с индийской компанией LAVOISIER COHORT CHEM о реализации на территории муниципалитета нескольких проектов строительства.

В частности, речь идет о комплексе по разведению крупного рогатого скота мясного направления на 5 тыс. голов, выращивании на площади 5-7 тыс. га сои и цикория, строительстве двух промышленных предприятий по производству шумоизоляции для компании Hyundai и производстве минеральных удобрений.

Как сообщает пресс-служба правительства Ивановской области, общий размер инвестиций составит 50 млн долларов.

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