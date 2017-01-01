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14 минут назад
В Ивановской области фермеров оштрафовали за нарушение правил утилизации биоотходов
Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям провело проверку в сельскохозяйственных предприятиях Фурмановского и Родниковского районов. В результате были выявлены нарушения ветеринарных и санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также правил содержания и убоя крупного рогатого скота.
В отношении юридических и должностных лиц сельхозпредприятий возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушители оштрафованы на 3000, 10 000 и 20 000 рублей.
ключевые слова: сельское хозяйство скот биоотходы Россельхознадзор штраф
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