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Новости

29 минут назад

В ивановской «Школе для родителей» начинается новый учебный год


15 сентября ивановский Центр дневной занятости для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Мастерские на Московской» проводит День открытых дверей.

В программе - знакомство с работой мастерских, мастер-классы, небольшой концерт. Напомним, что проект реализован при поддержке программы «Дети Ивановской области» губернаторского благотворительного фонда «Губернаторский фонд целевых программ» и департамента социальной защиты населения. С помощью меценатов проведен ремонт помещений, оборудована работа мастерских: столярной, гончарной, швейной, студии флористики и ландшафтного дизайна, а также спортивного и актового залов. Проект направлен на социальную, трудовую и бытовую реабилитацию молодых инвалидов, организацию условий их трудовой занятости, улучшение эмоционально-психологического здоровья и качества жизни.

16 сентября начинается новый учебный год в «Школе родителей» - еще одном благотворительном проекте программы «Дети Ивановской области». Руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», член правления международной ассоциации «Autism Europe», член межведомственной рабочей группы по вопросам комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи лицам с расстройствами аутистического спектра при Министерстве труда и социальной защиты РФ Игорь Шпицберг проведет семинары для специалистов и родителей «особенных» детей.

На семинаре для специалистов, который начнет работу в 11.00, будут рассматриваться следующие вопросы: расстройство аутистического спектра -диапазон особенностей и пути помощи; международный и отечественный опыт – диагностика, коррекция, образование; программа комплексной «Экосистемной реабилитации детей и подростков, имеющих расстройства аутистического спектра» (на опыте работы Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир»); метод коррекции особенностей в развитии сенсорных систем у детей с расстройствами аутистического спектра.

С 14.30 Игорь Шпицберг проведет семинар для родителей. В ходе семинара будут затронуты такие темы как международный и отечественный опыт в диагностике, коррекции, образовании и социальной адаптации детей с расстройством аутистического спектра; помощь ребенку с РАС. Предусмотрены индивидуальные консультации для родителей детей и подростков, имеющих расстройства аутистического спектра. Мероприятие пройдет в читальном зале 1-го корпуса ИвГУ (ул. Ермака, 37). Записаться на семинар можно по почте: ivshkola@mail.ru, тел. 36-36-26 или в комментариях в группе ВКонтакте.

ключевые слова: Школа родителей семинары благотворительность
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