В Ивановской области пропала девушка с татуировками на запястьях

11 сентября она уехала из дома на своей машине и домой не вернулась - ФОТО, ПРИМЕТЫ





В Тейковском районе пропала 26-летняя Ляпина Екатерина Анатольевна. 11 сентября она уехала из дома в деревне Красново на автомобиле «Киа Спектра» (А 234 ОТ (37)) и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с белыми прядями, ниже плеч.

БЫЛА ОДЕТА: черная куртка, белая с серыми пятнами водолазка, синие джинсы, черные тканевые тапки.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: татуировки на запястьях.

Всех, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, просьба сообщить информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).

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