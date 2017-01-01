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35 минут назад
В Ивановской области пропала девушка с татуировками на запястьях
11 сентября она уехала из дома на своей машине и домой не вернулась - ФОТО, ПРИМЕТЫ
В Тейковском районе пропала 26-летняя Ляпина Екатерина Анатольевна. 11 сентября она уехала из дома в деревне Красново на автомобиле «Киа Спектра» (А 234 ОТ (37)) и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
ПРИМЕТЫ: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с белыми прядями, ниже плеч.
БЫЛА ОДЕТА: черная куртка, белая с серыми пятнами водолазка, синие джинсы, черные тканевые тапки.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: татуировки на запястьях.
Всех, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, просьба сообщить информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).
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