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54 минуты назад
В Вичуге пьяный клиент бара грозился расправиться с женщиной при помощи кастета
По факту криминального происшествия проводится проверка
В полицию за помощью обратилась 34-летняя жительница Вичуги. Женщина сообщила полицейским, что в одном из местных баров у нее произошел словесный конфликт с нетрезвым клиентом этого увеселительного заведения. Для дальнейшего выяснения отношений они вышли на улицу, где мужчина, достав кастет, стал угрожать потерпевшей расправой.
В настоящее время 24-летний дебошир задержан. Холодное оружие ударно-раздробляющего действия у него изъяли. По факту криминального происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области.
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