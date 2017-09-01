В Москве открывается выставка одного из ведущих мастеров художественного Палеха





21 сентября во всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (г. Москва) состоится открытие выставки «Благословение», приуроченной к юбилею одного из ведущих мастеров художественного Палеха, члена-корреспондента Российской академии художеств Екатерины Щаницыной.

На выставке будут представлены произведения, выполненные в лучших традициях лаковой миниатюры Палеха: шкатулка «Гулянье», пластина «Спасение Моисея», пасхальное яйцо «Птицы золотые» и другие.

«Наследие палехских орнаментальных композиций Екатерина Щаницына обогащает неповторимой индивидуальностью письма. Творчество художницы глубоко отражает суть палехского искусства, соединяя высокую поэтику, истоки иконописного Палеха и его фольклорное содержание миниатюры», - пишут искусствоведы.

Выставка будет работать до 22 октября.

Для справки:

Екатерина Фёдоровна Щаницына родилась 14 августа 1947 года в городе Котлас, Архангельской области. В 1970 году окончила Палехское художественное училище.

С 1972 года она - участник выставок в России, Америке, Болгарии, Голландии, Германии, Испании, Франции.

В 1997 г. удостоена серебряной медали Союза художников России, 1998 г. - серебряной медали Российской Академии художеств, в 2000 г. ей присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации», в 2007 г. избрана членом-корреспондентом Российской академии художеств.

Произведения художницы находятся в Государственном музее Палехского искусства, Плесском государственном историко-архитектурным музее-заповеднике, Ивановском областном художественном музее, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, в частных собраниях в России и за рубежом.

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