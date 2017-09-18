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В Ивановской области будет организована Неделя ранней диагностики рака головы и шеи
Цель акции - бесплатно обследовать население на наличие онкопатологии
С 18 по 22 сентября в Ивановской области будет проводиться Неделя ранней диагностики рака головы и шеи. Цель акции - бесплатно обследовать население на наличие онкопатологии мультидисциплинарной командой специалистов в составе оториноларинголога, стоматолога и онколога.
Как сообщает региональный департамент здравоохранения, в структуре общей онкологической заболеваемости опухоли головы и шеи составляют около 20%, число таких больных растет с каждым годом. Успех лечения опухолей вообще и органов головы и шеи в частности обусловлен ранней диагностикой онкопатологии.
График мероприятий по ранней диагностике рака головы и шеи:
|Дата проведения мероприятия
|ЛПУ, проводящее мероприятие по ранней диагностике рака головы и шеи
|ЛПУ, направляющее жителей своего района на мероприятие по ранней диагностике рака головы и шеи
|18.09.2017
|ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»
|ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»
|19.09.2017
|ОБУЗ «Вичугская ЦРБ»
|ОБУЗ «Родниковская ЦРБ», ОБУЗ «Лухская ЦРБ»
|20.09.2017
|ОБУЗ «Фурмановская ЦРБ»
|ОБУЗ «Приволжская ЦРБ»
|21.09.2017
|ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»
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ОБУЗ «Верхнеландеховская ЦРБ», ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ»,
ОБУЗ «Палехская ЦРБ»,
ОБУЗ «Южская ЦРБ»,
ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»
|22.09.2017
|ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»
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ОБУЗ «Комсомольская ЦРБ»,
ОБУЗ «Ильинская ЦРБ»,
ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ»
|23.09.2017
|ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер»
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ОБУЗ «ГКБ №1», ОБУЗ «ИКБ им. Куваевых», ОБУЗ «ГКБ №3», ОБУЗ «ГКБ №4», ОБУЗ «ГКБ №7», ОБУЗ «Кохомская ГБ»,
ОБУЗ «Лежневская ЦРБ»
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