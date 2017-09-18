В Ивановской области будет организована Неделя ранней диагностики рака головы и шеи

Цель акции - бесплатно обследовать население на наличие онкопатологии

С 18 по 22 сентября в Ивановской области будет проводиться Неделя ранней диагностики рака головы и шеи. Цель акции - бесплатно обследовать население на наличие онкопатологии мультидисциплинарной командой специалистов в составе оториноларинголога, стоматолога и онколога.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, в структуре общей онкологической заболеваемости опухоли головы и шеи составляют около 20%, число таких больных растет с каждым годом. Успех лечения опухолей вообще и органов головы и шеи в частности обусловлен ранней диагностикой онкопатологии.

График мероприятий по ранней диагностике рака головы и шеи:

Дата проведения мероприятия ЛПУ, проводящее мероприятие по ранней диагностике рака головы и шеи ЛПУ, направляющее жителей своего района на мероприятие по ранней диагностике рака головы и шеи 18.09.2017 ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» 19.09.2017 ОБУЗ «Вичугская ЦРБ» ОБУЗ «Родниковская ЦРБ», ОБУЗ «Лухская ЦРБ» 20.09.2017 ОБУЗ «Фурмановская ЦРБ» ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» 21.09.2017 ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» ОБУЗ «Верхнеландеховская ЦРБ», ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ», ОБУЗ «Палехская ЦРБ», ОБУЗ «Южская ЦРБ», ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» 22.09.2017 ОБУЗ «Тейковская ЦРБ» ОБУЗ «Комсомольская ЦРБ», ОБУЗ «Ильинская ЦРБ», ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ» 23.09.2017 ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер» ОБУЗ «ГКБ №1», ОБУЗ «ИКБ им. Куваевых», ОБУЗ «ГКБ №3», ОБУЗ «ГКБ №4», ОБУЗ «ГКБ №7», ОБУЗ «Кохомская ГБ», ОБУЗ «Лежневская ЦРБ»

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