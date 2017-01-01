Жители Вичуги наблюдают массовое нашествие лис

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В вичугских пабликах с середины лета не утихают разговоры о том, что город буквально заполонили лисы. Их видят везде – в центре, в городском парке, на окраинах, на территориях предприятий. Животные не боятся ни людей, ни автомобилей. Нередко попадают под колеса. Рыжие хищницы приходят в город поодиночке и с выводком.

Одни горожане ничего страшного в этом не видят и даже подкармливают лисиц. Другие бьют тревогу, опасаясь, что такое лисье нашествие может привести к массовому заражению бешенством (а лисы часто являются переносчиками этого опасного заболевания) как домашних животных, так и людей.

Напомним, что не так давно у деревень Шалдово и Забельское Вичугского района были обнаружены трупы лис. Исследования патматериала показали, что животные заражены бешенством. На эти населенные пункты был наложен карантин.



На фото - лисы, снятые в последнее время жителями Вичуги.

На видео - лисица вышла к людям у одного из вичугских предприятий.



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