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Ивановцы могут бесплатно получить помощь адвокатов
Телефон для предварительной записи на прием
11 сентября адвокаты Оксана Варенцова и Юлия Кардашевская провели прием граждан по оказанию бесплатной первичной квалифицированной юридической помощи на базе офиса Уполномоченного по правам человека в Ивановской области.
К адвокатам обратились 8 граждан за консультациями в составлении искового заявления в суд, вступления в право о наследстве, оспаривания сделки купли-продажи квартиры, обращения в суд за компенсацией морального вреда, изъятия земельного участка, находящегося в собственности гражданина, снижения удержания с пенсии по исполнительному листу с 50% до 20% и др.
Всем обратившимся были даны квалифицированные юридические консультации с изучением представленных документов, разъяснен порядок подачи заявлений.Предварительная запись на следующие приемы осуществляется по телефону (4932) 32-62-40.
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