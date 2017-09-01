На всероссийских соревнованиях по боксу спортсмены сборной Ивановской области завоевали два «серебра» и «бронзу»

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С 4 по 10 сентября в Анапе проходили Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин, посвященные памяти Героя России, гвардии майора ВДВ Виктора Омелькова. В турнире приняли участие спортсмены из Краснодарского края, Казани, Рязани, Тулы, Иванова, Кинешмы, Белгородской области, Пскова, Ульяновска, Камышина.

По результатам соревнований спортсмены сборной команды Ивановской области заняли три призовых места:

- Саградян Хачик, 1997 г.р., КМС, СДЮШОР №7 – 2 место (тренер высшей категории Саградян Бабкен Коляевич);

- Шилов Егор, 1998 г.р., КМС, СДЮШОР №7 – 3 место (тренер высшей категории Акулов Денис Константинович);

- Белов Никита, 1997 г.р., ДЮСШ «Арена» (Кинешма) – 3 место (тренер Белов Иван Михайлович).

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