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1 минуту назад
На всероссийских соревнованиях по боксу спортсмены сборной Ивановской области завоевали два «серебра» и «бронзу»
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С 4 по 10 сентября в Анапе проходили Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин, посвященные памяти Героя России, гвардии майора ВДВ Виктора Омелькова. В турнире приняли участие спортсмены из Краснодарского края, Казани, Рязани, Тулы, Иванова, Кинешмы, Белгородской области, Пскова, Ульяновска, Камышина.
По результатам соревнований спортсмены сборной команды Ивановской области заняли три призовых места:
- Саградян Хачик, 1997 г.р., КМС, СДЮШОР №7 – 2 место (тренер высшей категории Саградян Бабкен Коляевич);
- Шилов Егор, 1998 г.р., КМС, СДЮШОР №7 – 3 место (тренер высшей категории Акулов Денис Константинович);
- Белов Никита, 1997 г.р., ДЮСШ «Арена» (Кинешма) – 3 место (тренер Белов Иван Михайлович).
ключевые слова: спорт бокс соревнования
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