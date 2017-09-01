Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

1 минуту назад

На всероссийских соревнованиях по боксу спортсмены сборной Ивановской области завоевали два «серебра» и «бронзу»

ФОТО


С 4 по 10 сентября в Анапе проходили Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин, посвященные памяти Героя России, гвардии майора ВДВ Виктора Омелькова. В турнире приняли участие спортсмены из Краснодарского края, Казани, Рязани, Тулы, Иванова, Кинешмы, Белгородской области, Пскова, Ульяновска, Камышина.

По результатам соревнований спортсмены сборной команды Ивановской области заняли три призовых места:

- Саградян Хачик, 1997 г.р., КМС, СДЮШОР №7 – 2 место (тренер высшей категории Саградян Бабкен Коляевич);

- Шилов Егор, 1998 г.р., КМС, СДЮШОР №7 – 3 место (тренер высшей категории Акулов Денис Константинович);

- Белов Никита, 1997 г.р., ДЮСШ «Арена» (Кинешма) – 3 место (тренер Белов Иван Михайлович).



ключевые слова: спорт бокс соревнования
  • оцените новость:
  • (0)
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации