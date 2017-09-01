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Новости

9 минут назад

На болоте «Ламенское» пройдут соревнования по сбору клюквы


15 сентября на болоте «Ламненское» в Южском районе пройдут соревнования по сбору клюквы «Южская клюковка - 2017». Состязаться ягодники будут в составах команд по 3 человека в каждой. На время сбора ягод дается 3 часа.

Победители определяются в командном и в личном зачете.

Награждение состоится 16 сентября на фестивале клюквы «Осенняя сказка», который состоится в рамках Южской сельскохозяйственной ярмарки.

Заявки на участие в соревновании предоставляются не позднее 14 сентября 17.00 по адресу: г. Южа, ул. Пушкина, 1, каб. № 10, (здание администрации Южского района). Справки по телефону: (49347) 2-24-40, факс 2-25-04 (для С.Ч. Киселёвой).



ключевые слова: ягоды клюква сбор соревнования
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