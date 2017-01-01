Ивановец осужден за продажу «жучка»

Он пытался сбыть прослушивающее спецсредство через интернет







Житель областного центра разместил в интернете объявление о продаже подслушивающего устройства с определением геолокации для слежения («жучка»). Через некоторое время нашлись покупатели. Ими, правда, оказались сотрудники правоохранительных органов, проводивших операцию «контрольная закупка». В отношении продавца специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, было возбуждено уголовное дело.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

поделиться ссылкой:

