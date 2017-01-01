В Иванове во время пожара в многоквартирном доме погиб человек

Еще один – пострадал - ФОТО





Вчера вечером поступил сигнал о пожаре в многоквартирном двухэтажном кирпичном доме по адресу: г. Иваново, проезд Торфмаша, дом 6. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, наблюдалось сильное задымление из окон квартиры на втором этаже здания. Пожар распространился на площади 5 квадратных метров, горела мебель. Из жилого дома было эвакуировано 9 человек.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

501

Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, в результате пожара один человек погиб, один - пострадал. Причина возгорания устанавливается.Фото: ГУ МЧС