Назначены дополнительные поезда Москва-Иваново-Кинешма





В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период празднования Дня народного единства назначены дополнительные поезда дальнего следования из Москвы в Иваново и Кинешму и обратно:

- поезд № 674 Москва – Иваново – Кинешма, отправлением из Москвы 4 ноября в 00.20, прибытием в Иваново в те же сутки в 06.26 (отправление в 07.16), прибытием в Кинешму в эти же сутки в 10.15;

- поезд № 674/673Кинешма – Иваново – Москва, отправлением из Кинешмы 6 ноября в 17.50, прибытием в Иваново в эти же сутки в 20.30 (отправление в 21.20), прибытием в Москву 7 ноября в 04.35.

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