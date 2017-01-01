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58 минут назад
В Ивановской области подросток врезался на «ВАЗе» в дерево
Пострадал он сам и его 23-летняя пассажирка – ФОТО
ДТП случилось 12 сентября около 00.30 на улице Советской в Вичуге. 17-летний подросток, не имеющий водительских прав, потерял управление автомобилем «ВАЗ-2112», машина вылетела с дороги на газон и врезалась в дерево.
В результате ДТП водитель получил вывих бедра, его 23-летняя пассажирка – ушибы грудной клетки и позвоночника. Оба были доставлены в Вичугскую ЦРБ.
На юного автомобилиста составлены административные протоколы. Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, признаков алкогольного опьянения у подростка не было, у него взята кровь на исследование.
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