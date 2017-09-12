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56 минут назад
Из-за какого дела задержали ивановского адвоката
Сергей Колотухин написал явку с повинной
IN стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого адвокат Сергей Колотухин получил 0,5 миллиона рублей для передачи следователю и был вечером 11 сентября задержан правоохранительными органами.
Адвокат занимался делом о стрельбе в шуйском клубе «Кокос». Инцидент произошёл 19 апреля 2017 года.
Там на фоне неприязненных отношений разгорелся конфликт. Из травматического пистолета был серьезно ранен шуйский шоумен. Налётчик был не один - к клубу подъезжала целая группа людей на нескольких автомобилях.В ходе расследования все они были установлены, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Как мы уже сообщали, Сергей Колотухин сообщил своему подзащитному, что может посодействовать в смягчении статьи в рамках данного уголовного дела - для этого, якобы, необходимо 750 тысяч, чтобы передать «нужным» должностным лицам. Когда адвокату передали полмиллиона рублей, он был задержан правоохранительными органами.
По нашей информации, Сергей Колотухин написал "явку с повинной".
Задержанный адвокат выступал на стороне защиты бывшего заместителя председателя правительства Андрея Кабанова, а также бывшего кинешемского мэра Алексея Крупина. Кроме этого, он был адвокатом потерпевшей на процессе по делу об убийстве приволжского депутата Аристархова.
Адвокат занимался делом о стрельбе в шуйском клубе «Кокос». Инцидент произошёл 19 апреля 2017 года.
Там на фоне неприязненных отношений разгорелся конфликт. Из травматического пистолета был серьезно ранен шуйский шоумен. Налётчик был не один - к клубу подъезжала целая группа людей на нескольких автомобилях.В ходе расследования все они были установлены, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Как мы уже сообщали, Сергей Колотухин сообщил своему подзащитному, что может посодействовать в смягчении статьи в рамках данного уголовного дела - для этого, якобы, необходимо 750 тысяч, чтобы передать «нужным» должностным лицам. Когда адвокату передали полмиллиона рублей, он был задержан правоохранительными органами.
По нашей информации, Сергей Колотухин написал "явку с повинной".
Задержанный адвокат выступал на стороне защиты бывшего заместителя председателя правительства Андрея Кабанова, а также бывшего кинешемского мэра Алексея Крупина. Кроме этого, он был адвокатом потерпевшей на процессе по делу об убийстве приволжского депутата Аристархова.
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