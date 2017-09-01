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42 минуты назад

ПОСЛУШАЙТЕ! О детских садах в регионе – расширяемых, недостроенных и заброшенных

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«В Шуе кричат, что не хватает мест в детских садах. А если приглядеться, то они есть. В администрации говорят, что денег в бюджете нет. Как это нет? Надо меньше воровать из казны», - такое вот эмоциональное письмо пришло на нашу редакционную почту от жительницы Шуи. К письму прилагается целая серия фотографий.

Это не кадры из Припяти. Так выглядят сегодня бывшие детские ясли. Я, конечно, не эксперт, но вроде конструкция внушает доверие. Возникает закономерный вопрос: что за катастрофа произошла в том городе? Куда делись дети? Почему заброшено довольно крепкое здание? А если из него пришлось в панике бежать и оно совсем не крепкое, то почему до сих пор его не снесли?

О детских садах в регионе – расширяемых, недостроенных и заброшенных – в комментарии Валентины Перекрестовой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать
				
сегодня, 17:02

				

				Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать 
								

					
	 Подобный проект уже разрабатывался – в 2015 году
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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