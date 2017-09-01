Сообщивший о захвате заложников на ивановском автовокзале задержан

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53 минуты назад
Сообщивший о захвате заложников на ивановском автовокзале задержанИвановский автовокзал был оцеплен на некоторое время силовиками.
Неизвестный позвонил и сообщил, что на автовокзале - заложники.
Людей вывели, провели проверку.
Ничего подозрительного не обнаружили
В настоящее время оцепление у автовокзала снято.
По информации ivanovonews, звонивший уже установлен и задержан.
Отметим, что по информации СМИ, последние несколько дней в полицию поступают звонки о минировании зданий в различных российских городах — Калининграде, Ставрополе, Магадане, Сахалине, Перми, Южно-Сахалинске, Владивостоке и многих других. Неизвестные сообщали о взрывных устройствах, заложенных в школах, вузах, на вокзалах, в торговых центрах и административных зданиях.
В Ивановской области однако звонок оказался не о взрывных устройствах, а о захвате заложников.
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