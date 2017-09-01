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Новости

53 минуты назад

Сообщивший о захвате заложников на ивановском автовокзале задержан

Ивановский автовокзал был оцеплен на некоторое время силовиками.
Неизвестный позвонил и сообщил, что на автовокзале - заложники. 

Людей вывели, провели проверку.
Ничего подозрительного не обнаружили 

В настоящее время оцепление у автовокзала снято.
По информации ivanovonews, звонивший уже установлен и задержан.

Отметим, что по информации СМИ, последние несколько дней в полицию поступают звонки о минировании зданий в различных российских городах — Калининграде, Ставрополе, Магадане, Сахалине, Перми, Южно-Сахалинске, Владивостоке и многих других. Неизвестные сообщали о взрывных устройствах, заложенных в школах, вузах, на вокзалах, в торговых центрах и административных зданиях. 
В Ивановской области однако звонок оказался не о взрывных устройствах, а о захвате заложников. 

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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать
				
сегодня, 17:02

				

				Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать 
								

					
	 Подобный проект уже разрабатывался – в 2015 году
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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