Необычную красную селфи-будку в Иванове установили владельцы открывшегося английского паба

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Как мы сообщали ранее, в областном центре на улице Громобоя появилась красная телефонная будка в британском стиле. Яркий объект сразу привлек внимание горожан, особенно любителей делать селфи.

Пока эта будка действительно выглядит просто как арт-объект. Внутри пусто - позвонить не получится. Оказалось, что это элемент внешнего дизайна, открывшегося здесь английского паба. Способ произвести впечатление на горожан. Но телефонная будка все-таки станет функциональной. Сейчас, говорят представители заведения, идут переговоры с Ростелекомом об установке в ней оборудования.

«Мы вообще считаем, что это такая некая селфи-зона, мы хотим еще даже включиться в селфи-маршрут нашего города. Обязательно сейчас подадим заявку. У нас здесь будет видеонаблюдение, охрана, но я думаю, граждане должны как-то оценить наш вклад в облагораживание города, потому что, наверное, уже ушли те времена вандалов, когда могли быть какие-то негативные противоправные действия. Я думаю, наоборот это должно нравиться людям, украшать город», - рассказал корреспонденту IvanovoNews совладелец паба Павел Князев.

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