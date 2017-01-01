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Новости

сегодня, 18:39

Необычную красную селфи-будку в Иванове установили владельцы открывшегося английского паба

ФОТО


Как мы сообщали ранее, в областном центре на улице Громобоя появилась красная телефонная будка в британском стиле. Яркий объект сразу привлек внимание горожан, особенно любителей делать селфи.

Пока эта будка действительно выглядит просто как арт-объект. Внутри пусто - позвонить не получится. Оказалось, что это элемент внешнего дизайна, открывшегося здесь английского паба. Способ произвести впечатление на горожан. Но телефонная будка все-таки станет функциональной. Сейчас, говорят представители заведения, идут переговоры с Ростелекомом об установке в ней оборудования.

«Мы вообще считаем, что это такая некая селфи-зона, мы хотим еще даже включиться в селфи-маршрут нашего города. Обязательно сейчас подадим заявку. У нас здесь будет видеонаблюдение, охрана, но я думаю, граждане должны как-то оценить наш вклад в облагораживание города, потому что, наверное, уже ушли те времена вандалов, когда могли быть какие-то негативные противоправные действия. Я думаю, наоборот это должно нравиться людям, украшать город», - рассказал корреспонденту IvanovoNews совладелец паба Павел Князев.



ключевые слова: будка паб селфи
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать
				
сегодня, 17:02

				

				Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать 
								

					
	 Подобный проект уже разрабатывался – в 2015 году
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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