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Новости

9 минут назад

В Иванове пройдут соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2017»

Прием заявок на участие в забегах начнется 13 сентября


В предстоящую субботу, 16 сентября, на территории ивановского парка имени Революции 1905 года состоятся соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2017».

Для участников забегов будет подготовлено 6 дистанций. Их протяженность в зависимости от сложности составит 500, 1000, 2000, 3000 и 4000 метров. Отдельная дистанция на 350 метров предусмотрена для забегов в рамках Спартакиады семейных команд «Дружный старт». «Несмотря на то, что официальное открытие «Кросса Наций» назначено на 11.00, забеги семейных команд начнутся в 10.00. Это связано с большим интересом ивановских семей к соревнованиям», - пояснили представители оргкомитета соревнований.

Прием заявок на участие в соревнованиях начнется 13 сентября. Мандатная комиссия будет работать с 10:00 до 17:00 с 13 по 15 сентября по адресу: г. Иваново, ул. Пушкина, 28 (МБУ ДО ДЮСШ № 1, тел. 32-50-64).

В рамках «Кросса Нации» девушки и юноши 2000-2002 г.р. выполнят нормативы комплекса ГТО на дистанции в 1000 метров.



ключевые слова: бег "Кросс Нации" соревнования
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать
				
сегодня, 17:02

				

				Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать 
								

					
	 Подобный проект уже разрабатывался – в 2015 году
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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