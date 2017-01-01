В Иванове пройдут соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2017»

Прием заявок на участие в забегах начнется 13 сентября





В предстоящую субботу, 16 сентября, на территории ивановского парка имени Революции 1905 года состоятся соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2017».

Для участников забегов будет подготовлено 6 дистанций. Их протяженность в зависимости от сложности составит 500, 1000, 2000, 3000 и 4000 метров. Отдельная дистанция на 350 метров предусмотрена для забегов в рамках Спартакиады семейных команд «Дружный старт». «Несмотря на то, что официальное открытие «Кросса Наций» назначено на 11.00, забеги семейных команд начнутся в 10.00. Это связано с большим интересом ивановских семей к соревнованиям», - пояснили представители оргкомитета соревнований.

Прием заявок на участие в соревнованиях начнется 13 сентября. Мандатная комиссия будет работать с 10:00 до 17:00 с 13 по 15 сентября по адресу: г. Иваново, ул. Пушкина, 28 (МБУ ДО ДЮСШ № 1, тел. 32-50-64).

В рамках «Кросса Нации» девушки и юноши 2000-2002 г.р. выполнят нормативы комплекса ГТО на дистанции в 1000 метров.

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