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Новости

51 минуту назад

В Ивановской области детей будут учить партизанскому делу

Для этого построили специальный учебно-тренировочный полигон


14 сентября в детском оздоровительном лагере «Игнатовский» (Фурмановский район, д. Вондога) состоится открытие проекта «Партизанская застава».

Проект «Партизанская застава» - это учебно-тренировочный полигон, представляющий из себя несколько тематических зон: штабные землянки, медицинский пункт, полевая кухня, конюшня, склад оружия и т.д.

В «Партизанской заставе» в мельчайших подробностях восстановлена жизнедеятельность партизанского отряда. Участники открытия проекта будут погружены в будни бойцов-подпольщиков, действующих в глубоком тылу противника.

Кроме традиционных экскурсий в «Партизанской заставе» будут проводиться встречи с ветеранами, игровые квесты, учебно-тренировочные занятия по начальной военной и допризывной подготовке подростков.

Напомним, что до конца года в детском оздоровительном лагере «Игнатовский» откроются пять профильных смен для более 300 подростков региона, состоящих на различных видах профилактического учета.



ключевые слова: дети партизаны полигон лагерь обучение тренировка
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									серхио рамос								
							
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  • 34 минуты назад
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							интересно, против кого власть партизан готовит?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 52 секунды назад
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							Поезд "Кинешма-Москва" под откос пускать не будут на экзаменах?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать
				
сегодня, 17:02

				

				Кольцо у ивановского автовокзала хотят ликвидировать 
								

					
	 Подобный проект уже разрабатывался – в 2015 году
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области появится транспортный хаб
				
сегодня, 10:37

				

				В Ивановской области появится транспортный хаб 
									
								

					
	 Это будет железнодорожный, автомобильный и речной транспортный узел - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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