В Ивановской области детей будут учить партизанскому делу

Для этого построили специальный учебно-тренировочный полигон





14 сентября в детском оздоровительном лагере «Игнатовский» (Фурмановский район, д. Вондога) состоится открытие проекта «Партизанская застава».

Проект «Партизанская застава» - это учебно-тренировочный полигон, представляющий из себя несколько тематических зон: штабные землянки, медицинский пункт, полевая кухня, конюшня, склад оружия и т.д.

В «Партизанской заставе» в мельчайших подробностях восстановлена жизнедеятельность партизанского отряда. Участники открытия проекта будут погружены в будни бойцов-подпольщиков, действующих в глубоком тылу противника.

Кроме традиционных экскурсий в «Партизанской заставе» будут проводиться встречи с ветеранами, игровые квесты, учебно-тренировочные занятия по начальной военной и допризывной подготовке подростков.

Напомним, что до конца года в детском оздоровительном лагере «Игнатовский» откроются пять профильных смен для более 300 подростков региона, состоящих на различных видах профилактического учета.

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